Sara uccisa a 41 anni, l'amica: “Nel 2024 queste cose non devono succedere”

"Abbiamo ricevuto la notizia martedì mentre ero in pista. Non potevamo crederci perché lei era una nostra compagna e da un giorno all'altro accade una cosa del genere che nessuno avrebbe potuto immaginare". A Pomeriggio Cinque parla Federica Polsato, compagna di squadra di pattinaggio di Sara Buratin, la donna di 41 anni uccisa a Bovolenta, in provincia di Padova.

Il corpo, trovato dalla madre, presenta segni che fanno pensare che la vittima sia stata colpita più volte. Il compagno di Sara, Alberto Pittarello, 39 anni, è stato trovato morto in un fiume nelle vicinanze.

Polsato racconta di essere stata in prima linea insieme a Buratin nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. "Abbiamo realizzato un video sulla violenza sulle donne sperando che fosse un monito per tutti, affinché nel 2024 queste cose non accadano più".