"Una parte di me è volata in cielo con lei", commenta il figlio di Sandra Milo, Ciro De Lollis, in lacrime a Pomeriggio Cinque

"Sono stato vicino alla mamma fino all'ultimo istante, rispettando il suo desiderio di rimanere a casa". Con queste paroleracconta a Pomeriggio Cinque gli ultimi momenti trascorsi accanto alla madre, scomparsa lunedì 29 gennaio all'età di 90 anni. "Le ho stretto la mano fino all'ultimo respiro e", racconta ancora Ciro senza riuscire a trattenere le lacrime. L'uomo ha poi raccontato di aver nascosto, almeno in un primo momento, la triste notizia al figlio: "Ieri era il suo compleanno così, siccome mamma è morta alle 8.25, ho chiamato la scuola chiedendo di non far trapelare la notizia. Sono andato a prenderlo prima e ho organizzato una festicciola con 5-6 bambini. Lui si è divertito e stamattina gli ho dato la notizia, perché tanto prima o poi l'avrebbe saputo". Quindi, Ciro ha proseguito nel ricordo della celebre attrice: "Era bravissima a nascondere a noi figli eventuali problemi, non ha mai fatto trapelare niente., con una pazienza fuori dal comune". E, ringraziando tutta Italia per l'affetto provato in queste ore, conclude: "Vorrei salutare mia mamma in cielo e dirle che una parte di me è volata con lei".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE