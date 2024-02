A Pomeriggio Cinque, parla il figlio di Rita Trevisan, l'anziana scomparsa domenica scorsa a Baranzate in provincia di Milano

A Baranzate, nel Milanese, Rita Trevisan, un'anziana di 86 anni, è scomparsa dal pomeriggio di domenica 4 febbraio.

L’anziana si sarebbe allontanata senza dare notizie alla sua famiglia. I carabinieri sono alla ricerca della donna che potrebbe essere stata vista nella frazione di Ospiate.

In collegamento con Pomeriggio Cinque, parla Roberto, il figlio di Rita Trevisan, che fa un appello per chiedere aiuto per ritrovare sua madre: "È una donna ben voluta da tutti. Faccio un appello a tutti. Date qualsiasi informazione riguardo mia madre nell'area di Bollate. Le informazioni che ho io sono che i cani molecolari sono partiti alla ricerca. I cani si sono fermati a 150 metri dalla casa a una fermata del pullman".

"La mia paura è che, siccome era molto socievole, magari potrebbe aver seguito qualcuno. Grazie a tutti. Continueremo le ricerche", conclude il figlio di Rita Trevisan.

