Ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, Riccardo Branchini, 19 anni, risulta scomparso dalla notte di sabato 12 ottobre. L’auto del ragazzo è stata ritrovata vicino al fiume Candigliano con all’interno tutti i suoi effetti personali. Nel corso dell'ultima settimana, Riccardo è stato cercato dai sommozzatori lungo il corso del fiume.

A Pomeriggio Cinque, parla Federica, la mamma di Riccardo Branchini: “Non riesco a spiegarmi cosa possa essere successo. Si era diplomato, poi aveva iniziato uno stage in una ditta. Era un ragazzo molto riservato, ma negli ultimi mesi si era chiuso di più, non parlava molto. Anche quando usciva non mi diceva dove andava”.

Riccardo Branchini

Riccardo Branchini ultime news, l'appello della mamma

“Hai paura che abbia fatto un gesto estremo?”, chiede Myrta Merlino alla donna. La mamma di Riccardo ammette di aver pensato all’ipotesi del gesto estremo, ma aggiorna sulle ricerche del ragazzo: “Ho avuto paura che avesse fatto un gesto estremo. Poi hanno guardato ovunque nel fiume e nel monte e non l’hanno trovato”.

“Io penso che l’adolescenza porta a preoccupazioni diverse. Lo vedevo strano, non so. Lui forse si è dimenticato che lui è la mia vita. Io sono felice se ho lui. Io sono felice di aiutarlo qualunque cosa ci sia”, dichiara la mamma di Riccardo tra le lacrime.

La donna decide di fare un appello diretto a suo figlio Riccardo: “Accetto qualunque cosa di lui. Io voglio solo che Riccardo sia felice. Se ci fosse qualche problema, sono la prima a farmi in quattro per lui. Sono la prima a voler risolvere i suoi problemi”.

