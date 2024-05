A Biella, Suokaina El Basri, influencer di 30 anni e mamma di due bambine, è stata trasportata in ospedale con un foro nel petto nella giornata di giovedì 16 maggio.

La ragazza si trova attualmente in coma farmacologico e in condizioni gravi all'ospedale Maggiore di Novara. Secondo la versione raccontata dal marito, la ragazza sarebbe caduta in casa.

Influencer di Biella: che cosa è successo

A Pomeriggio Cinque, le parole della procuratrice di Biella Maria Angela Camelio sulle indagini in corso: "La ragazza è in coma farmacologico con prognosi riservata. Stiamo facendo indagini a 360 gradi. Sono state inviate le informazioni di garanzia necessaria. L'ipotesi di una caduta accidentale della vittima e successivamente la versione di un gesto anticonservativo compiuto dalla stessa vittima non sembravano verosimili. È stata fatta un'iscrizione nel registro degli indagati per tentato omicidio. C'erano tensioni tra lei e suo marito".

