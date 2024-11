Giulia Cecchettin, il ricordo dello zio a un anno dall'omicidio: "Mi piacerebbe abbracciarla ancora adesso"

A un anno dalla morte di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, Alessio Cecchettin, zio della giovane studentessa, la ricorda a Pomeriggio Cinque: "Non abbiamo più la sua serenità, la sua pacatezza, la sua gioia".

Ricordando i bei momenti passati con lei, Alessio Cecchettin condivide il suo desiderio di poterla riabbracciare, immaginando i sogni e i progetti che Giulia avrebbe potuto realizzare. "Mi piacerebbe abbracciarla ancora adesso... Chissà, magari un giorno avrebbe fatto un libro di fumetti", aggiunge.

Alessio Cecchettin a Pomeriggio Cinque

Cecchettin conclude il suo intervento dichiarando di non provare odio, ma di non poter perdonare: "Io non perdono nessuno".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE