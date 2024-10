"Ho questi pensieri in testa e non riesco a non esprimerli. Giulia sono follemente innamorato".

A Pomeriggio Cinque viene mostrata un'inedita lettera scritta da Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa l'11 novembre 2023 a Fossò (Venezia).

Dopo aver analizzato i diari personali di Filippo Turetta, la lettera scritta dall'assassino di Giulia Cecchetin rivela i sentimenti tossici provati dal ragazzo per la sua ex: "Sei l’unica ragazza che ha saputo amarmi e capirmi sin dal primo momento. Ogni istante della mia vita passato con te sono stato felice. Faccio di tutto ogni volta per farti ridere e poter sentire la tua risata. Quando ero giù e a volte non sapevo cosa succedeva, tu eri al mio fianco per tirarmi su e farmi stare meglio"

"Ti amo più di qualunque altra cosa al mondo e ti ho sempre messa al primo posto. Ogni giorno sapere di averti perso, mi fa stare male e mi fa sentire vuoto", si legge nella lettera di Filippo Turetta.

