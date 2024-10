Omicidio Giulia Cecchettin, gli appunti inediti di Filippo Turetta: "Diario del malessere"

A Pomeriggio Cinque in onda gli appunti inediti di Filippo Turetta sul suo cellulare. "Una persona come Giulia non la troverò mai più"

Martedì 1 ottobre Pomeriggio Cinque torna a occuparsi dell'omicidio di Giulia Cecchettin - la studentessa 22enne uccisa l'11 novembre 2023 a Fossò (Venezia) - mandando in onda in esclusiva i diari inediti di Filippo Turetta.

Una serie di appunti presi da Turetta sul suo cellulare, pagine e pagine di pensieri divisi in cartelle, dai quali si evince che nella mente del ragazzo c'era solo Giulia, l'ex fidanzata. Note che Filippo Turetta trascriveva sul suo cellulare, dalle giornate trascorse con Giulia, alle cose fatte per lei. In queste liste anche una dedicata alle "cose che non vanno", come ad esempio "niente messaggio d'affetto dopo la buonanotte", ma anche appunti dove Turetta segna promemoria come "non devo litigare, peggioro solamente le cose".

"Una persona come la Giulia non la troverò mai più, nemmeno in infinite vite", scrive il 22enne sul suo telefono. "Un diario del malessere"- come lo intitola lo stesso Turetta - dove riportava ogni minimo cambiamento del comportamento dell'ex fidanzata, ma anche annotazioni come "Provare Tinder".

