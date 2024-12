Dario Maltese farà il suo debutto alla conduzione di Pomeriggio Cinque nella puntata di lunedì 16 dicembre.

"Starò via con qualche giorno durante le festività natalizie, però vi lascio in buone mani. Vi lascio nelle mani sapienti del mio amico Dario Maltese che rimarrà qui a raccontarvi la cronaca e il costume con la mia squadra e i miei autori", sono state le parole di Myrta Merlino nella puntata di venerdì 13 dicembre.

Chi conduce Pomeriggio Cinque?

Da lunedì 16 dicembre, Dario Maltese condurrà Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino durante il periodo delle feste.

Nato a Erice, in provincia di Trapani, nel 1977, Dario Maltese, 47 anni, cresce a Castellammare del Golfo, dove frequenta il liceo Classico. Trasferitosi a Roma, prosegue gli studi universitari e nel 2000 si laurea in Scienze Politiche. Nello stesso anno inizia a lavorare a Mediaset, inizialmente nelle redazioni online, mentre dal 2006 entra nel mondo del TG5 per occuparsi di Esteri. Attualmente è uno dei principali volti dell'edizione del telegiornale delle ore 20.

Nel 2024, Dario Maltese affronta una nuova avventura televisiva nel ruolo di opinionista de L'Isola dei Famosi. Nello stesso anno, conduce il programma Morning News.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE