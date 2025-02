Lunedì 3 febbraio va in onda a Pomeriggio Cinque un'intervista esclusiva a Chiara Ferragni, durante la quale affronta due temi che la riguardano e dei quali si parla molto nelle ultime settimane: il suo rinvio a giudizio nel caso del Pandoro Gate e i gossip che hanno coinvolto l'ex compagno e padre dei suoi figli, Fedez.

"Ho avuto periodi migliori - risponde l'imprenditrice all'inviato della trasmissione, Michel Dessì, che le chiede come sta - Questo ultimo anno è stato un po' devastante in tutto, ormai ci siamo abituati a questi up and down".

Riguardo al rinvio a giudizio fissato per il prossimo 23 settembre per truffa aggravata per il caso del pandoro Pink Christmas, Chiara Ferragni dichiara: "Sono sicura di essere 100% innocente e lo proverò, non ho dubbi. Io ho fatto tutto quello che era in mio potere per dimostrare la mia innocenza e lo dimostrerò ancora di più. Sono determinata a farlo, lo farò in tutti i modi".

In merito ai gossip circolati negli ultimi giorni che riguardano l'ex marito Fedez e i suoi presunti tradimenti, l'influencer dice: "Purtroppo non c'è niente di organizzato da parte mia in questa vicenda, in tutte le cose che stanno uscendo io non c'entro niente e volevo starne fuori il più possibile, ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro, perché quello che ho fatto nell'ultimo anno è stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, però penso che in certe cose sia stato sbagliato, perché penso sia giusto difendermi e fare uscire quella che è la verità. Mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli ed è per questo che tante volte ho cercato di restare zitta ed essere superiore. Quello che dovevo dire l'ho detto e non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e la nostra storia".

