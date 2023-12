Uscito nel 1983, Una poltrona per due compie 40 anni e va in onda, come da tradizione, il 24 dicembre su Italia 1

Non c'è vigilia di Natale senza Una poltrona per due, film diretto da John Landis nel 1983. Quest'anno, il classico di Natale con Eddie Murphy e Dan Aykroyd compie 40 anni.

Non tutti sanno che uno dei film più amati delle feste natalizie è strettamente legato alle reti Mediaset. Come da tradizione, anche quest'anno, Una poltrona per due andrà in onda domenica 24 dicembre in prima serata su Italia 1. Il film sarà disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity. Sarà la ventesima volta che Una poltrona per due verrà trasmesso su Italia 1 nel giorno della vigilia di Natale: la prima volta fu nel 1998. Il film cult di Natale, uscito nel 1984, è andato la prima volta in onda in Italia su Canale 5 il 9 aprile 1986, e tre anni più tardi è passato su Italia, il 25 dicembre 1989.

Una poltrona per due: trama e cast

Louis Winthorpe III è un agente di cambio che vive la sua vita tranquillamente tra il suo lavoro e l'alta borghesia. La sua vita cambierà quando incrocerà quella di Billy Ray Valentine, un senzatetto imbroglione.

Durante la vigilia di Natale, Billy Ray urta per caso Louis in strada che chiede l'intervento della polizia. I fratelli Mortimer e Randolph Duke, datori di lavoro di Louis, osservano la scena e decidono di scommettere un solo dollaro sulle loro tesi opposte. I due scambiano le vite di Louis e Valentine con la complicità di un funzionario del governo per puro divertimento.

Oltre ai due protagonisti nel cast troviamo: Ralph Bellamy, Jamie Lee Curtis, James Belushi, Don Ameche e Paul Gleason.

Una poltrona per due: curiosità, titolo originale

Il titolo originale di Una poltrona per due è Trading Places (Scambiarsi di posto) che ha sostituito la prima ipotesi di titolo, Black and White.

Il film è diventato per il pubblico italiano un cult di Natale, ma negli Stati Uniti è uscito per la prima volta nelle sale nel giugno del 1983 (nel gennaio del 1984 arriva nelle sale italiane).

La coppia composta da Dan Aykroyd ed Eddie Murphy ha reso celebre il film, ma non erano loro le prime scelte del regista John Landis: Gene Wilder e Richard Pryor dovevano essere i protagonisti della pellicola, reduci dall'enorme successo di Nessuno mi può fermare.

La storia di Una poltrona per due si ispira a Mark Twain e al suo racconto La banconota da un milione di sterline.