Omicidio Francesca Deidda, parla la zia: "Se Igor sa qualcosa dica la verità"

Ai microfoni di Pomeriggio Cinque News parla la zia di Francesca Deidda, la donna di 42 anni uccisa lo scorso maggio e trovata morta giovedì 18 luglio. Le dichiarazioni della signora arrivano dopo la detenzione cautelare in carcere per Igor Sollai, il marito della vittima accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

La zia di Francesca parla del rapporto che la nipote aveva con il compagno: "Era molto unita, molto attaccata a Igor, del resto era sempre con lui. A noi non ha mai fatto capire che fra di loro ci potessero essere dei problemi." Quando il giornalista di Pomeriggio Cinque News le chiede cosa vorrebbe dire a Igor, la donna risponde: "Se sa qualcosa lo dica, che lo faccia per Francesca stessa, una vita assieme. Perché usare tutte queste bugie, non aveva senso. Perché non ha detto subito ad Andrea 'tua sorella è andata via da casa'."

Le dichiarazioni della zia di Francesca Deidda arrivano poco dopo una svolta nelle indagini. Sul divano dell'appartamento di San Sperate, dove la vittima ha vissuto fino alla sua morte con Igor Sollai, sono state ritrovate delle tracce di sangue. L'attenzione dei Ris si è concentrata sul divano dell'abitazione che Sollai aveva cercato di vendere dopo la scomparsa di Francesca.

