Grande Fratello: chi è Omer, nuovo concorrente ufficiale
Simona Ventura presenta Omer: resiliente, forte e con un sorriso speciale, pronto a vivere la sua rivincita nella Casa più spiata d’Italia
La nuova edizione del Grande Fratello si avvicina e andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Con la conduzione di Simona Ventura, la Casa più spiata d’Italia si prepara ad aprire le porte a nuove storie di vita reale, emozioni e sfide tra concorrenti determinati a mettersi in gioco.
Grande Fratello 2025, chi è il concorrente Omer
Nel nuovo promo ufficiale, la conduttrice ha presentato uno dei nuovi concorrenti: "Omer, la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi ma non ha mai smesso di lottare: è forte e ha un sorriso speciale. L'Italia è stata la sua rinascita, la casa del Grande Fratello sarà la sua rivincita?".
Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda
La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.
