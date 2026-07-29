Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 24 a venerdì 28 agosto durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la nuova serie televisiva turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity.
Dal 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Burcu chiede a Serkan un permesso per incontrare il suo fidanzato, ma l’appuntamento va male e viene consolata da Serkan, suscitando la gelosia di Rafet.
Canan confessa a Hande di aver scritto l’intervista di Nejat, facendolo arrabbiare.
Serkan chiede a Melis di cambiare la foto di copertina della rivista che ritrae Nejat e Kayra con Suna.
Saniye e Rafet interrogano Sevket sulla convocazione della polizia, ma lui evita la questione.
Nejat assume Rafet come autista di Hande per proteggere un segreto.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google