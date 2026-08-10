Suna e Saniye scoprono che Sevket ha intimato all'agente immobiliare di non affittare loro la caffetteria. Hande chiede a Suna di uscire insieme e, sebbene Nejat dica a Suna di non farlo, la ragazza accetta l'invito.



Combattuto a causa dei suoi sentimenti, Nejat si chiude in se stesso e rifiuta aprirsi con i suoi amici Hande e Serkan. Con questo stato d'animo decide di parlare apertamente a Suna invitandola a restare in casa sua solo il tempo strettamente necessario a prendersi cura di Kayra.



Kayra è al settimo cielo per il ballo madre-figlia e attende con ansia i vestiti che Saniye sta cucendo per loro.



Hande scopre che Suna non dorme a casa di Nejat e così minaccia la ragazza di dirlo a Kayra, facendosi sentire dalla bambina di proposito. Kayra fugge nuovamente da scuola per scoprire dove dorme Suna.



Insieme alla sua "finta moglie" Suna, Nejat partecipa a un'elegante serata, in vista di una cerimonia di premiazione per il Miglior Imprenditore dell'Anno.