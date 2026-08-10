Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 17 a venerdì 21 agosto durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
My Sweet Lie va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Suna e Saniye scoprono che Sevket ha intimato all'agente immobiliare di non affittare loro la caffetteria. Hande chiede a Suna di uscire insieme e, sebbene Nejat dica a Suna di non farlo, la ragazza accetta l'invito.
Combattuto a causa dei suoi sentimenti, Nejat si chiude in se stesso e rifiuta aprirsi con i suoi amici Hande e Serkan. Con questo stato d'animo decide di parlare apertamente a Suna invitandola a restare in casa sua solo il tempo strettamente necessario a prendersi cura di Kayra.
Kayra è al settimo cielo per il ballo madre-figlia e attende con ansia i vestiti che Saniye sta cucendo per loro.
Hande scopre che Suna non dorme a casa di Nejat e così minaccia la ragazza di dirlo a Kayra, facendosi sentire dalla bambina di proposito. Kayra fugge nuovamente da scuola per scoprire dove dorme Suna.
Insieme alla sua "finta moglie" Suna, Nejat partecipa a un'elegante serata, in vista di una cerimonia di premiazione per il Miglior Imprenditore dell'Anno.
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