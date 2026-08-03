Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14 agosto durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca di Canale 5.
My Sweet Lie va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Suna ruba l'auto di Hayri per accompagnare Kayra al centro estivo. Durante il tragitto, però, la bambina le confessa di voler passare del tempo con lei.
Grazie a Kayra, Suna viene invitata sulla barca di Nejat, che che fa buon viso a cattivo gioco e le chiede di approfittarne per badare alla bambina.
Serkan ha un importante convegno di lavoro al Grand Hotel di Levent con Nejat, Hande e un partner italiano, Roberto. L'uomo offre un passaggio a Suna.
Suna e Nejat trascorrono la notte a preparare insieme una presentazione: i due sono sempre più vicini. Intanto, Hande scopre i vestiti rovinati nel bagagliaio della sua auto.
Nejat scopre che Kayra ha imbrattato l'auto di Hande per paura di perdere la sua famiglia e cerca invano di parlare con Suna. Infine, la ragazza affronta Tahsin che le restituisce il denaro sottratto.
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