My Sweet Lie, la puntata del 9 ottobre in streaming

La puntata integrale di venerdì 9 della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Nejat è abbattuto dal distaccamento di Kayra che non gli parla.
Aylin si apre e racconta a Suna di aver perso il bambino, di non poter più avere figli e del desiderio di rivedere sua figlia.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.