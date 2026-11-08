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My Sweet Lie
SERIE TV09 novembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 9 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da lunedì 9 novembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di lunedì 9 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie, la trama del 9 novembre

Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Per salvare la società, il gruppo Kayra Occhiali organizza una sfilata promozionale direttamente in azienda e con un budget ridotto.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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