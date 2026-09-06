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My Sweet Lie

SERIE TV07 settembre 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni dell'8 settembre

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata martedì 8 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata martedì 8 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni dell'8 settembre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Suna viene a sapere che Nejat è uscito presto per motivi di lavoro.

La ragazzo sospetta che Nejat si trovi da solo con Hande, così raggiunge l'uomo con un pretesto.

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