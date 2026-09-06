La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata martedì 8 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Suna viene a sapere che Nejat è uscito presto per motivi di lavoro.
La ragazzo sospetta che Nejat si trovi da solo con Hande, così raggiunge l'uomo con un pretesto.
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