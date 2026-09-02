Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

My Sweet Lie

SERIE TV03 settembre 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 4 settembre

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata venerdì 4 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata venerdì 4 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 4 settembre

Lavinya Unluer (Kayra) in una scena di My Sweet Lie
Lavinya Unluer (Kayra) in una scena di My Sweet Lie

Serkan illude Burcu e le fa credere di volersi legare a lei stabilmente.

Nel mentre, Saniye ha scopeto che Nejat ha chiesto a Suna di restare oltre i tre mesi concordati.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video