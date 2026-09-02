La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata venerdì 4 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Serkan illude Burcu e le fa credere di volersi legare a lei stabilmente.
Nel mentre, Saniye ha scopeto che Nejat ha chiesto a Suna di restare oltre i tre mesi concordati.
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