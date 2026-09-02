Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di Erica - Una detective per caso . Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.

La seconda puntata di Erica - Una detective per caso , la nuova serie che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, andrà in onda mercoledì 9 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Francesco Scianna (Leonardo) e Vanessa Incontrada (Erica) in una scena di Erica - Una detective per caso

Erica torna a Piombino dopo quattro mesi e si ritrova coinvolta in un nuovo caso con il commissario Leonardo che riapre il misterioso passato del Predicatore e della famiglia Corsi, mettendo alla prova la fiducia reciproca e le fragilità personali di Erica.

Dove vedere Erica - Una detective per caso in streaming gratis

Le nuove puntate di Erica - Una detective per caso saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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