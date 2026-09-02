Erica - Una detective per caso, la prima puntata del 2 settembre in streaming

La prima puntata di Erica - Una detective per caso è andata in onda mercoledì 2 settembre in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la prima puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Erica - Una detective per caso, la trama della prima puntata

Dopo molti anni di assenza, la nota giallista Erica Magliani ritorna in Toscana per occuparsi con la sorella Lucia dell'eredità dei genitori: è un lutto che si aggiunge ad un periodo di crisi professionale e sconfitte sentimentali.

A Piombino riallaccia i contatti con la migliore amica di un tempo, ma appena prima che le due donne possano rivedersi, Alessandra rimane coinvolta in un grave fatto di sangue. Ciò spinge Erica, non convinta della semplicistica soluzione proposta dalla polizia, a vestire i panni della detective.

Scavando nel presente e nel passato della vittima, oltre che mettere a repentaglio la sua incolumità, Erica si scontra con Leonardo Carrese, il bel commissario titolare delle indagini con il quale nasce una conflittuale attrazione.

Intanto, la sensibilità da giallista mette Erica in allerta su Lucia, che sta tentando invano di nasconderle qualcosa: una violenza subdola e pericolosa, nascosta proprio nel luogo che dovrebbe garantire difesa e protezione.

Dove vedere Erica - Una detective per caso in streaming gratis

Le puntate di Erica - Una detective per caso saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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