La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda martedì 4 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sevket si confronta con Tahsin nel tentativo di saldare il debito accumulato dal figlio.
Suna è preoccupata per il futuro della caffetteria e crede che Nejat voglia comprarla. Quando lo vede, infatti, lo aggredisce verbalmente e si fa licenziare.
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