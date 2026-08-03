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My Sweet Lie

SERIE TV03 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 4 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda martedì 4 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda martedì 4 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 4 agosto

Furkan Palali (Nejat) e Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palali (Nejat) e Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Sevket si confronta con Tahsin nel tentativo di saldare il debito accumulato dal figlio.

Suna è preoccupata per il futuro della caffetteria e crede che Nejat voglia comprarla. Quando lo vede, infatti, lo aggredisce verbalmente e si fa licenziare.

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