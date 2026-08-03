Furkan Palali (Nejat) e Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Sevket si confronta con Tahsin nel tentativo di saldare il debito accumulato dal figlio.

Suna è preoccupata per il futuro della caffetteria e crede che Nejat voglia comprarla. Quando lo vede, infatti, lo aggredisce verbalmente e si fa licenziare.

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