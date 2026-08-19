La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda giovedì 20 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hande scopre che Suna non dorme a casa di Nejat e così minaccia la ragazza di dirlo a Kayra.
Hande fa apposta e farsi sentire da Kayra che scappa di nuovo da scuola.
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