Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

My Sweet Lie

SERIE TV19 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 20 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda giovedì 20 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda giovedì 20 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 20 agosto

Furkan Palali (Nejat) e Gonca Sariyildiz (Hande) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palali (Nejat) e Gonca Sariyildiz (Hande) in una scena di My Sweet Lie

Hande scopre che Suna non dorme a casa di Nejat e così minaccia la ragazza di dirlo a Kayra.

Hande fa apposta e farsi sentire da Kayra che scappa di nuovo da scuola.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video