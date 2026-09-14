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La promessa
SOAP14 settembre 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 21 al 27 settembre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 21 al 27 settembre su Rete 4
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Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 21 al 27 settembre ?

La Promessa, le trame dal 21 al 27 settembre

Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa
Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa

Maria è scossa dall'arrivo di Carlo. Nel mentre, Teresa affronta nuove sfide come governante e Petra si unisce alle indagini sul mistero delle ricette plagiate.

Curro confida ad Angela di aver coinvolto Manuel nella lotta contro Lorenzo.

Leocadia e Cristóbal mettono in scena un incontro con un falso investigatore. Intanto, Curro e Pia si alleano, mentre María si prepara a rivelare a Carlo la sua gravidanza.

Lope e Vera accusano Santos di essere il falso Madame Cocotte, denunciandolo anche a Cristóbal. Infine, Lorenzo pretende la presenza della misteriosa cuoca alle sue nozze.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4, il sabato in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity.

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