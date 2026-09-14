La Promessa, le trame della settimana dal 21 al 27 settembre

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 21 al 27 settembre ?
Maria è scossa dall'arrivo di Carlo. Nel mentre, Teresa affronta nuove sfide come governante e Petra si unisce alle indagini sul mistero delle ricette plagiate.
Curro confida ad Angela di aver coinvolto Manuel nella lotta contro Lorenzo.
Leocadia e Cristóbal mettono in scena un incontro con un falso investigatore. Intanto, Curro e Pia si alleano, mentre María si prepara a rivelare a Carlo la sua gravidanza.
Lope e Vera accusano Santos di essere il falso Madame Cocotte, denunciandolo anche a Cristóbal. Infine, Lorenzo pretende la presenza della misteriosa cuoca alle sue nozze.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4, il sabato in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity.
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