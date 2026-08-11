La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda mercoledì 12 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nejat è furioso dopo che Suna gli ha detto che vorrebbe ridargli le 200.000 lire del loro accordo ma non può farlo perché non le ha più.
Serkan ha un importante convegno di lavoro con Nejat, Hande e un partner italiano, Roberto. Prima però, offre un passaggio a Suna.
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