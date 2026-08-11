Nejat è furioso dopo che Suna gli ha detto che vorrebbe ridargli le 200.000 lire del loro accordo ma non può farlo perché non le ha più.

Serkan ha un importante convegno di lavoro con Nejat, Hande e un partner italiano, Roberto. Prima però, offre un passaggio a Suna.

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