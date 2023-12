Il riassunto e le reazioni social della puntata di My home my destiny in onda martedì 19 dicembre su Mediaset Infinity

Nell'episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato su Mediaset Infinity martedì 19 dicembre, Zeynep e Baris sono alla ricerca di Benal e si fermano in un albergo per passare la notte.

Zeynep incontra Benal e la informa che sua figlia Mujgan è stata presa da Mehdi.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 19 dicembre e le reazione degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca My home my destiny sono disponibili solo on demand su Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà disponibile una nuova puntata.