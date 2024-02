My home my destiny, il matrimonio di Zeynep e Baris

Nell'ultima puntata della seconda stagione di My home my destiny, la serie che vede come protagonista l'attrice turca Demet Özdemir, Zeynep e Baris coronano il loro sogno d'amore e si sposano.

Il matrimonio di Zeynep e Baris e i festeggiamenti sono al centro dell 'ultima puntata pubblicata su Mediaset Infinity giovedì 1 febbraio.

