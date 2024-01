Dopo la morte di Mehdi in My home my destiny, fa il suo ingresso il misterioso personaggio di Nesrin

Dopo la morte di Mehdi in My home my destiny, Zeynep è sconvolta dal dolore e né le sue madri né Baris riescono ad aiutarla e starle vicino.

Nelle nuove puntate di My home my destiny, fa il suo ingresso il misterioso personaggio di Nesrin. Scopriamo chi è Nesrin e il ruolo che ricoprirà nelle prossime puntate della serie.

Chi è Nesrin in My home my destiny

Durante i funerali di Mehdi, Zeynep nota una ragazza che non aveva mai visto prima.

Mentre guida ancora scossa dal dolore, Zeynep frena per non investire due passanti. I due uomini iniziano a insultarla e, proprio in quel momento, rivede la stessa donna dei funerali e fa la conoscenza di Nesrin.

Nella puntata in onda giovedì 11 gennaio, Zeynep approfondisce la conoscenza di Nesrin, ma non conosce la sua vera identità.

Nesrin è in realtà Gulbin, la sorella di Zeynep andata via di casa quando lei era piccola. Nesrin sta architettando un piano di vendetta insieme a Ekrem e Meltem.

My home my destiny, chi interpreta la sorella di Zeynep

L'attrice turca Gülcan Arslan interpreta Nesrin-Gulbin in My home my destiny.

Nata il 1 maggio 1986 a Sakarya in Turchia, è un'attrice di cinema e tv ed è conosciuta per aver recitato in My home my destiny, Muhtesem Yuzyil: Kosem e Barbaros: Sword of the Mediterranean.

