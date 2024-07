My home my destiny 2, le trame del weekend del 3 e 4 agosto

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nel weekend del 3 e 4 agosto.

My home my destiny, le trame del weekend del 3 e 4 agosto

Nuh parla con Cemile dopo il confronto avuto con Mehdi e le giura che lei non è mai stata un ripiego per lui e che non la considera una medicina per curare le ferite lasciate da Emine. Cemile si dimostra molto comprensiva e dice a Nuh che ciò che conta sono i sentimenti che provano nel presente e non quello che è successo nel passato. I due decidono di sposarsi. Nuh prova a parlare con Mujgan, perché Cemile possa avere la sua famiglia accanto, ma senza successo. Per seguire la tradizione, Nuh chiede a Sultan di fare le veci della famiglia di Cemile e chiede a lei la sua mano. Baris e Zeynep si confidano e parlano del loro passato mentre Mehdi continua a seguire i movimenti di Zeynep e a rifiutare il corteggiamento di Nazli che, però, non demorde.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda il weekend alle 14.30 su Canale 5 dopo la messa in onda di Beautiful. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

