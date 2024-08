My home my destiny 2, le trame del weekend del 24 e 25 agosto

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nel weekend del 24 e 25 agosto.

My home my destiny, le trame del weekend del 24 e 25 agosto

Senan Kara (Nermin), Hülya Duyar (Sultan) e Zuhal Gencer (Sakine) in una scena di My Home My Destiny 2

È notte fonda. Bayram entra di nascosto nella camera di Nermin mentre la donna dorme. Un rumore improvviso la sveglia di soprassalto e lei si mette a urlare. Tutte le donne della casa si svegliano a loro volta e inizia un'accesissima discussione. Zeynep, infuriata con il padre, lo invita a lasciare la casa il giorno dopo.

Mehdi rivela alla sua famiglia che ha venduto la casa di proprietà, e che quindi tutti se ne dovranno andare. Mujgan decide quindi di abbandonare la città per raggiungere la madre, e non sa per quanto tempo starà via. Si lascia quindi andare a uno sfogo emotivo con il fratello, e i due si promettono affetto eterno.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda il weekend alle 14.30 su Canale 5 dopo la messa in onda di Beautiful. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

