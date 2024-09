My home my destiny 2, le trame della settimana dal 9 al 13 settembre

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 9 al 13 settembre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 9 al 13 settembre

Mehdi è in fuga dopo aver rapito Zeynep: vuole portarla dalla madre ad Erzurum per farsi consigliare dalla persona di cui si fida di più, ma Zeynep cercherà in tutti i modi di fuggire.

Benal sta per mettere al mondo la piccola Mujgan, ma proprio quando stanno per rompersi le acque, viene lasciata a casa da sola, dal momento che Cemile deve correre in commissariato. È il compleanno di Zeynep, ma la ragazza, dopo il trauma del rapimento, passa tutto il tempo chiusa in camera a piangere. Emine, preoccupata, telefona a Baris per chiedergli aiuto. L'uomo propone di fare una sorpresa a Zeynep e di festeggiare il suo compleanno tutti insieme: porterà anche suo fratello Savas. Durante la serata, Zeynep viene a sapere che a salvarla dal rapimento è stato proprio Savas. Terminata la festa di compleanno di Zeynep, Savas e Baris si congedano e Savas si lascia sfuggire la parola "mamma" quando invita Sakine a casa loro, con grande felicità di Sakine. Zeynep, ancora provata dal rapimento, rientra al lavoro. I suoi colleghi le hanno organizzato una piccola festa a sorpresa, ma in ufficio irrompe Bayram che, ubriaco e delirante, mette in imbarazzo la figlia davanti a tutti.

Cemile incontra Mehdi in prigione e lo implora di sposarsi con Benal per il bene suo e di sua figlia. Mehdi le chiede però di portare un misterioso regalo di compleanno a Zeynep. Seppur riluttante, Cemile accetta e lo consegna a Zeynep. Cemile è distrutta dalla morte di Mujgan e convince Benal a sposare Mehdi nonostante sia in carcere. Cemile è preoccupata per il futuro del fratello, mentre Benal vorrebbe che la figlia crescesse con il padre nonostante sia ben consapevole che l'uomo non la ama ed è ancora innamorato di Zeynep.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

Da settembre, la seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 dopo la messa in onda di Endless Love. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

