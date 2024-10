My home my destiny 2, le trame della settimana dal 4 all'8 novembre

İbrahim Çelikkol (Mehdi) e Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 4 all'8 novembre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 4 all'8 novembre

Mehdi è ancora in carcere e l'unica speranza per la sua liberazione è raccogliere 500 mila lire turche.

Si scopre che è stato Cengiz, compagno di cella di Mehdi, a fornire i soldi a Buse. Il suo aiuto, però, ha un prezzo: Cengiz chiede a Mehdi di gestire i suoi affari una volta uscito di prigione.

Mehdi viene liberato, ma la sua famiglia, inclusi Cemile e Nuh, non è affatto contenta della situazione.

Nel frattempo, Zeynep, ancora turbata dagli ultimi eventi, inizia a sentire la mancanza di Baris.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

Da settembre, la seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

