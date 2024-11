My home my destiny 2, le trame della settimana dal 25 al 29 novembre

Demet Özdemir (Zeynep) e Senan Kara (Nermin) in una scena di My home my destiny 2

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 25 al 29 novembre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 25 al 29 novembre

L'intimidazione subita da Zeynep e dalle sue madri sconvolge l'intera famiglia. Zeynep, determinata a mantenere il controllo, respinge le accuse contro Mehdi, poiché mancano prove che lo colleghino alla sparatoria.

Venuto a conoscenza della situazione tramite Cemile, Mehdi si presenta al commissariato per rilasciare una dichiarazione, dove incontra sia Zeynep che Baris.

Baris esprime a Zeynep il suo disappunto per la difesa di Mehdi, e lei chiarisce che lo ha fatto anche per paura di ritorsioni contro la sua famiglia.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

