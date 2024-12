My home my destiny 2, le trame della settimana dal 23 al 28 dicembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 23 al 28 dicembre.

My home my destiny, la trama della settimana dal 23 al 28 dicembre

Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Mehdi, determinato a non perdere la figlia, chiude Benal nella sua stanza per impedirle di scappare con Mujgan. Nuh e Cemile cercano di farlo ragionare, mentre l'arrivo di Zeynep e Baris segna il punto di svolta.

Intanto, Zeynep riceve una proposta di matrimonio da Baris. Sebbene sia incerta sui suoi sentimenti, Baris è fermamente convinto della loro unione e spera che lei accetti, nonostante i dubbi delle madri adottive di Zeynep e dell'amica Emine.

Benal, sopraffatta dalla paura per la sicurezza della figlia, si rifugia a casa di Zeynep, dove viene accolta da Sakine, Nermin e Sultan.

Cemile e Nuh decidono di trasferirsi per costruire una nuova vita insieme, mentre Mehdi inizia a dubitare delle sue scelte, trovando però un muro nel vecchio amico Nuh, ormai distante emotivamente.

Ozlem continua a ostacolare il matrimonio di Zeynep e Baris, seminando discordia tra le famiglie.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

