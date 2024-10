My home my destiny 2, le trame della settimana dal 21 al 25 ottobre

İncinur Sevimli (Benal) e Elif Sönmez (Cemile) in una scena di My home my destiny 2

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 21 al 25 ottobre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 21 al 25 ottobre

Ali Riza e Nuh si mettono sulle tracce di Buse, amante di Ercan, sperando che lei possa convincere Ercan a confessare l'omicidio di Bekir, per il quale Mehdi è stato ingiustamente accusato.

Zeynep e Baris stanno per partire per Sofia, ma Zeynep, mentendo a Baris, si reca prima in carcere per portare a Mehdi i soldi ricavati dalla vendita del pulmino di Nuh.

Tra Zeynep e Baris scoppia una dura discussione, durante la quale Baris accusa Zeynep di aver preso il caso di Mehdi senza consultarlo.

La situazione peggiora ulteriormente quando Baris scopre che suo fratello Savas ha segretamente coperto Zeynep e le ha offerto supporto nel caso di Mehdi.

Ali Riza interpreta le azioni irrazionali di Baris come segno di un amore profondo per Zeynep, mentre Ozlem continua a opporsi all'unione tra le due famiglie.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

Da settembre, la seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

