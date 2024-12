My home my destiny 2, le trame della settimana dal 16 al 20 dicembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 16 al 20 dicembre.

My home my destiny, la trama della settimana dal 16 al 20 dicembre

Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Durante una cena, Ali Riza incoraggia il nipote Baris a portare la sua relazione con Zeynep a un livello più profondo, spronandolo a fare un passo importante.

Nel frattempo, Nuh si incontra con Mehdi sul posto di lavoro, ma la loro amicizia è messa a dura prova da incomprensioni che nessuno dei due è disposto a risolvere facilmente.

Nel frattempo, Baris è preoccupato perché non riesce a mettersi in contatto con Zeynep. Durante la sua ricerca, scopre che l’uomo che aveva sparato a lui e a Zeynep è stato arrestato, ma il suo pensiero è ancora fisso sulla donna che ama.

Mehdi, venuto a conoscenza del piano di Benal, decide di agire come aveva fatto in passato con Zeynep: la chiude nella sua stanza per impedirle di fuggire con la bambina.

Nel frattempo, Baris coglie l’occasione e fa una proposta di matrimonio a Zeynep. La proposta la sorprende, dato che Zeynep non è sicura di quali siano i suoi sentimenti per Baris.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

