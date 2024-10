My home my destiny 2, le trame della settimana dal 14 al 18 ottobre

Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 14 al 18 ottobre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 14 al 18 ottobre

Quando Ozlem incontra Zeynep e scopre la sua situazione familiare complessa e fuori dagli schemi, va su tutte le furie.

Zeynep, nonostante la vicinanza con Baris, continua a nascondergli il suo coinvolgimento nel caso di Mehdi, agendo di nascosto con la complicità di Savas.

Nuh scopre che la figlia di Bekir ha bisogno di un costoso intervento, ed è probabilmente per questo che Bekir ha accettato di tradire Mehdi in cambio dell’aiuto finanziario promesso da Veysi.

Zeynep, vestita da infermiera, riesce ad introdursi nella camera di Bekir in ospedale e lo convince a testimoniare in cambio dei soldi necessari per l'operazione della figlia.

Non tutti approvano le scelte di Zeynep. Emine, in particolare, la rimprovera per il suo coinvolgimento nel caso di Mehdi, dando vita a un confronto molto acceso che culmina in una lite tra le due amiche.

Nel frattempo, un incidente apparentemente banale coinvolge Sultan. Nermin le regala una borsa costosa, ma questo gesto suscita gelosia in Ozlem, che accusa Sultan di aver rubato del denaro dalla casa.

