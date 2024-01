My home my destiny 2, la puntata dell'8 gennaio in streaming

Nel nuovo episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato lunedì 8 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Nuh saluta e abbraccia Mehdi, ignaro di quello che sta per accadere da lì a poco. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

