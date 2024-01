My home my destiny 2, la puntata del 31 gennaio in streaming

Nel nuovo episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato mercoledì 31 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Ali Riza, Savas e Baris discutono della rivelazione che Nesrin è in realtà la sorella perduta di Zeynep, Gulbin, e si interrogano sulla possibilità che la sua identità venga svelata da Tarik durante l'interrogatorio della polizia.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

