My home my destiny 2, la puntata del 26 gennaio in streaming

Nel nuovo episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato venerdì 26 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Nesrin/Gulbin è in partenza per la Germania e ricorda alcuni dei suoi momenti del passato.

Nel frattempo, Zeynep e Baris sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio, mentre Ali Riza ha deciso di fare la proposta a Sultan: vuole farle una sorpresa e chiede l'aiuto di Emine, Nermin e Savas.

Sakine, invece, ha qualcosa che la tormenta: un evento accaduto nel passato che coinvolge Nesrin/Gulbin e che ha deciso di rivelare a Zeynep.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

