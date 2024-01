My home my destiny 2, la puntata del 19 gennaio in streaming

Nella nuova puntata della seconda stagione di My home my destiny pubblicata venerdì 19 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Zeynep decide di sposare Baris, e gli propone di accelerare le cose. L'uomo all'inizio è felicissimo, ma purtroppo ascolta per caso una parte di conversazione di Zeynep, fuori contesto, dalla quale evince che la giovane è ancora molto turbata dal suo passato, e non è troppo sicura di sposarlo.

Baris decide così di andarsene, e non risponde più al telefono a Zeynep, ignara di ogni cosa. Nel frattempo, Ali Riza e Sultan dichiarano il loro amore e si domandano come fare per dirlo alle rispettive famiglie.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi.

