Nel nuovo episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato lunedì 18 dicembre e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Nuh e Cemile continuano a discutere sulla loro situazione. Nuh non è contento che Cemile sia così coinvolta dai problemi del fratello togliendo tempo alla loro vita coniugale, ma non ha intenzione di allontanarsi da lei.

La ricerca di Benal continua. Savas e Emine cercano delle tracce sui social, anche se Emine comincia ad essere stanca del destino avverso della sua famiglia. Zeynep e Baris vanno alla stazione dei taxi dove si è recata Benal e scoprono dove potrebbe essersi recata.

Mehdi, intanto, in difficoltà nell'accudire la figlia da solo, per orgoglio, accetta di essere aiutato da Cemile. Nel frattempo medita di lasciare gli affari di Cengiz per dedicarsi a sua figlia.