Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 23 al 29 novembre su Rete 4, Petra e Ayala vogliono vendicarsi di Cruz per la morte di Feliciano. La servitù decide di accettare le condizioni dei Marchesi e pone fine allo sciopero. Abel e Manuel sono entrambi innamorati di Jana e per questo motivo hanno un duro scontro.

Salvador fa una scenata di gelosia a Maria, perché non sopporta il modo in cui la ragazza si relaziona con Lope.

Lorenzo scopre le armi di Pelayo alla Promessa e vuole entrare in affari con lui.

I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

