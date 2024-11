Virna Lisi, il ricordo del figlio Corrado Pesci e di Iva Zanicchi

A Pomeriggio Cinque, Virna Lisi viene ricordata dal figlio, Corrado Pesci, e da Iva Zanicchi. Corrado descrive sua madre come "una mamma amorevole e presente", capace di conciliare la carriera e la famiglia senza mai far mancare il proprio affetto. " Già cinquant'anni fa, mamma ha dimostrato che si poteva essere mamme, madri, mogli, professioniste serie, e tutto insieme ", sottolinea.

Iva Zanicchi, in collegamento, rievoca la loro amicizia e alcuni aneddoti sul set della fiction Caterina e le sue figlie: "Virna mi volle nella serie, fu lei a scegliere il mio nome. Era una donna riservata, ma con me era di una gentilezza incredibile. M i dicevano che lei non usciva mai dalla sua roulotte. Tutte le mattine arrivava nella mia, si metteva lì e mi sgridava e mi diceva: Quando reciti ti muovi troppo. Tu sei mastodontica, sei troppo alta, sei troppo, hai le spalle larghe, devi star ferma". Tra i ricordi, spicca un episodio a Cuba, dove Zanicchi fece passare Virna per "il più grande soprano del mondo".

Iva Zanicchi a Pomeriggio Cinque

"Il giorno più bello della sua carriera fu quando le dissero non quanto fosse bella, ma quanto fosse brava", ricorda Corrado. Zanicchi conclude: "Virna era la perfezione".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE