Morte Alex Marangon, i genitori chiedono verità: "Qualcuno nasconde qualcosa"

I genitori di Alex Marangon, il giovane di Marcon (Venezia) trovato morto sul greto del Piave, parlano a Pomeriggio Cinque News per chiedere verità e giustizia sulla morte del figlio. Alex, 26 anni, sarebbe stato visto vivo per l'ultima volta mentre partecipava a un rito sciamanico nell'abbazia sconsacrata di Vidor.

Sabrina Bosser, la madre di Alex, lancia un appello a coloro che hanno partecipato alla cerimonia: "Volevo rinnovare l'appello a chi ha partecipato alla cerimonia in abbazia affinché si metta una mano sulla coscienza, specialmente alle donne e alle mamme, perché ho saputo che c'era qualche mamma, che pensino che anche a loro figlio potrebbe capitare una cosa del genere e che parlino, che siano dei bravi cittadini che se hanno visto, se hanno sentito, che siano collaborativi".

Luca Marangon, il padre, dichiara: "L'autopsia dice che è omicidio volontario". I genitori sottolineano poi la felicità e i progetti di vita di Alex, evidenziando quanto fosse entusiasta dei suoi piani futuri: "Alex era contento, aveva mille progetti nella vita. Lunedì doveva andare via con gli amici e voleva andare al compleanno della nonna".

I genitori di Alex chiedono verità: "Pretendiamo che venga fuori qualcuno. Pretendiamo di sapere la verità, perché non è possibile che un ragazzo di 25 anni vada lì adescato per fare queste cose che servono per purificare e non ritorni più a casa".

Parlando dei futuri funerali di Alex, i genitori desiderano una celebrazione che rifletta la personalità del figlio: "Non vogliamo chiamarli il nostro saluto per il suo nuovo viaggio. Gli stiamo preparando il suo viaggio. Sarà una festa colorata come lui amava vestirsi. Sarà difficile non essere tristi, però vogliamo che lo ricordino così, con i colori e non con la tristezza di questo giorno".

Il padre aggiunge anche un dettaglio riguardo la preoccupazione di Alex per l'evento: "Aveva chiesto a qualche amico se andava con lui a questo evento. Gli amici fidati del posto avevano impegni. Qualcuno di loro gli ha detto: Stavolta è più tosta".

