A Morning News parla la vicina di casa di Tania Terrin, la donna di 39 anni strangolata dall'ex compagno Dino Keber la sera di Ferragosto nel suo appartamento a Camponogara, in provincia di Venezia. La scoperta del corpo sarebbe avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 agosto dopo l'allarme lanciato dalla madre.

"La madre, secondo me, sapeva che era un po' in pericolo", rivela la vicina. Tania avrebbe infatti sporto denuncia ai carabinieri lo scorso aprile, dopo essere stata aggredita e quasi soffocata dall'uomo, riportando segni di strangolamento refertati al pronto soccorso. A dicembre, Keber le avrebbe già causato la lesione di un timpano con un pugno. A giugno sarebbe stato emesso soltanto un ammonimento del questore, senza misure restrittive più severe come il braccialetto elettronico o il divieto di avvicinamento. La donna avrebbe anche inviato la foto dell'ex nella chat condominiale dei vicini, chiedendo di non aprirgli il cancello se lo avessero visto.