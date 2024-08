Madonna di Trevignano, Gisella Cardia: "Io come Giovanna d'Arco"

Come ogni terzo giorno del mese, anche ad agosto la sedicente veggente Gisella Cardia è tornata al Campo delle Rose di Trevignano Romano per condividere con un gruppo di fedeli il messaggio che la Madonna le avrebbe consegnato nel corso delle presunte apparizioni. "La Madonna oggi era un po' triste", annuncia Gisella Cardia prima di passare al messaggio riproposto da Morning News. "Attenzione alle confusioni che si creano, ma avete un modo infallibile per stare con Dio, che è il Signore. Seguite i suoi comandamenti, abbiate una vita piena di fede, di vera fede. Fate del bene ai vostri fratelli e amatevi l'un l'altro". E ancora: "Purtroppo guardo questa umanità che va verso l'autodistruzione. Io vi amo e vi chiedo di tornare a Dio: cibatevi dell'eucarestia, assistete al suo sacrificio e pentitevi dei vostri peccati".

Gisella Cardia durante il discorso di agosto al Campo delle Rose

Infine, Gisella si sofferma sul verdetto emesso dalla diocesi di Civita Castellana, che si è espressa dissociando le presunte apparizioni della Madonna al Campo delle Rose di Trevignano Romano a un evento "soprannaturale". "Della mia vita a me non interessa più niente. Io sono pronta a morire anche per la mia fede, anche adesso". "Sembriamo ai tempi di Giovanna d'Arco - è il paragone presentato dalla sedicente veggente - Io per carità, neanche un capello del mio capo potrebbe mai essere uguale o simile al suo. Adesso non dicono La strega mettiamola al rogo su di me, ma l'unica cosa che possono dire è Scomunichiamola, scomunichiamola. Non è cambiato niente".

