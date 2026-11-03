Durante l'anno scolastico Harry riceve lezioni private da parte di Silente, tramite il Pensatoio scopre cosa sono gli Horcrux e grazie al libro appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue, nel quale sono elencati diversi incantesimi oscuri, eccelle nel corso di Pozioni, sulla cui cattedra Horace Lumacorno ha sostituito Severus Piton, assegnato a quella di Difesa Contro le Arti Oscure.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue è il sesto capitolo della saga ideata da J.K. Rowling . Gli appuntamenti con la maratona del maghetto più amato al mondo prenderanno il via da venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity .

Harry Potter e il Principe Mezzosangue: il Pensatoio

Il Pensatoio è un oggetto magico che permette di archiviare i propri ricordi, senza correre il rischio che la memoria li cancelli. È Albus Silente a mostrare a Harry Potter come funziona: così Harry scopre che Hagrid fu sospettato dell'apertura della Camera dei segreti, che il figlio di Bartemius Crouch era un Mangiamorte e che Horace Lumacorno è stato professore a Hogwarts quando tra i suoi studenti c'era Tom Riddle, ossia Voldemort. I ricordi però possono essere alterati, e Silente ha una missione per Harry.



Harry Potter e il Principe Mezzosangue: la spada di Grifondoro

La spada di Godric Grifondoro è stata forgiata dai folletti ed è indistruttibile, e appare agli appartenenti alla sua casata quando si trovano in estrema difficoltà. Harry se ne è già servito per eliminare il Basilisco, e in quel modo la spada si è imbevuta del suo veleno aumentando i propri poteri. In questo capitolo, Silente se ne servirà per distruggere l'anello della famiglia Gaunt.