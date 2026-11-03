Harry Potter e il Principe Mezzosangue è il sesto capitolo della saga ideata da J.K. Rowling. Gli appuntamenti con la maratona del maghetto più amato al mondo prenderanno il via da venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
Durante l'anno scolastico Harry riceve lezioni private da parte di Silente, tramite il Pensatoio scopre cosa sono gli Horcrux e grazie al libro appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue, nel quale sono elencati diversi incantesimi oscuri, eccelle nel corso di Pozioni, sulla cui cattedra Horace Lumacorno ha sostituito Severus Piton, assegnato a quella di Difesa Contro le Arti Oscure.
Il Pensatoio è un oggetto magico che permette di archiviare i propri ricordi, senza correre il rischio che la memoria li cancelli. È Albus Silente a mostrare a Harry Potter come funziona: così Harry scopre che Hagrid fu sospettato dell'apertura della Camera dei segreti, che il figlio di Bartemius Crouch era un Mangiamorte e che Horace Lumacorno è stato professore a Hogwarts quando tra i suoi studenti c'era Tom Riddle, ossia Voldemort. I ricordi però possono essere alterati, e Silente ha una missione per Harry.
La spada di Godric Grifondoro è stata forgiata dai folletti ed è indistruttibile, e appare agli appartenenti alla sua casata quando si trovano in estrema difficoltà. Harry se ne è già servito per eliminare il Basilisco, e in quel modo la spada si è imbevuta del suo veleno aumentando i propri poteri. In questo capitolo, Silente se ne servirà per distruggere l'anello della famiglia Gaunt.
Scopriamo quindi che Albus Silente è alla ricerca degli oggetti in cui Voldemort ha nascosto brandelli della propria anima. E lo scopriamo grazie a un ricordo corrotto di Lumacorno, che un Harry molto sicuro dei propri mezzi riesce a strappare al professore. Voldemort ha diviso la sua anima non in una, ma in sette parti: è così che è sfuggito alla morte la notte in cui ha tentato di uccidere Harry Potter, rimanendo poi in uno stato di quasi-vita. Gli unici horcrux di cui siamo a conoscenza a questo punto della saga sono: il diario di Tom Riddle, che incontriamo in Harry Potter e la camera dei segreti, infilzato con una zanna di basilisco, e l'anello di Orvoloson Gaunt, scovato a caro prezzo da Albus Silente.