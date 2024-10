Noi di Mediaset siamo consapevoli dell'importanza della prevenzione del tumore al seno, tanto da averne parlato spesso tramite i nostri volti di rete e i programmi in palinsesto. Ecco una raccolta dei momenti più significativi dedicati all'argomento.

Le Iene: Il monologo di Benedicta Boccoli "Le mie cicatrici sono medaglie al valore, sono un sollievo e non lascerò mai che sia il cancro a definire chi sono"

Mattino Cinque: Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno Informarsi equivale a donarsi più via. In studio il prof. Riccardo Giovanazzi.

Verissimo: Cesara Bonamici e il tumore al seno Cesara Buonamici rivela di aver avuto un tumore al seno, diagnosticato precocemente grazie ad un controllo preventivo, e sottolinea l'importanza della prevenzione.

C'è Posta per te: Lorella Cuccarini e la sorpresa per la mamma di Salvo La storia di Salvo che vorrebbe chiedere scusa alla madre Maddalena perché crede di averla lasciata sola quando le è stato diagnosticato un cancro al seno.

Le Iene: "Hai avuto un tumore? Allora ti escludo" Lucia non è riuscita a realizzare il suo sogno, entrare nella Guardia di Finanza. È stata dichiarata non idonea a partecipare al concorso pubblico perché ex paziente oncologica. Roberta Rei ha recapitato l'appello di Lucia Palermo, per il diritto all'oblio, ai Ministri Calderone, Roccella e Giorgetti.

TG5 Salute: Il tumore alla mammella Il professor Michelino De Laurentiis, dell’IRCCS Pascale di Napoli di Napoli, parla dei nuovi farmaci in uso nel trattamento del tumore al seno.

Verissimo: Monica Guerritore: "Sono guarita dal tumore" L'attrice racconta di come ha scoperto di avere il tumore al seno e del suo percorso di guarigione.